Norton Antivirus Plus vs Norton 360: quale scegliere?

Per accedere a Internet in sicurezza è necessario munirsi di un sistema in grado di rilevare e bloccare il software dannoso, in tempo reale e prima che questo sia in grado di “colpire” il proprio dispositivo. Un punto di riferimento della sicurezza informatica, per tutti gli utenti, è, senza dubbio, Norton.

Tra le peculiarità del servizio messo a disposizione da Norton c’è la possibilità di accedere a un’offerta flessibile, con più strumenti in grado di proteggere i propri dispositivi e i propri dati durante l’accesso a Internet. Da qui nasce il confronto tra Norton Antivirus Plus e Norton 360, le due soluzioni di sicurezza proposte dall’azienda agli utenti.

Con Norton Antivirus Plus è possibile accedere al sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio dell’azienda. Il servizio costa 19,99 euro per un anno (-42%) e consente l’attivazione dei sistemi di protezione su un dispositivo a scelta tra PC Windows, Mac oltre che smartphone e tablet.

Per portare la protezione a un livello successivo c’è, invece, Norton 360. Si tratta del bundle che include anche la VPN, per un accesso a Internet protetto e senza tracciamento, con la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, per aggirare i blocchi geografici. Norton 360 è disponibile in varie versioni, a partire da 29,99 euro per un anno.

I servizi di sicurezza proposti sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Norton, linkato qui di sotto.

Norton Antivirus Plus vs Norton 360: qual è la scelta migliore?

Norton 360 è, di fatto, un’evoluzione di Norton Antivirus Plus, garantendo una lunga serie di servizi aggiuntivi oltre al sistema di protezione messo a disposizione da Norton. Ogni utente può scegliere in migliore in base alle proprie necessità.

Norton Antivirus Plus

Con Norton Antivirus Plus è possibile sfruttare un sistema di protezione in tempo reale contro:

virus

malware

ranswomare

tentativi di hackeraggio del sistema

Il servizio include anche 2 GB in cloud per il backup sicuro dei dati oltre alla garanzia Promessa Protezione Virus che assicura un rimborso della spesa nel caso in cui un esperto Norton non sia in grado di rimuovere un virus dal sistema. Il costo è di 19,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo e con possibilità di attivare la protezione su un dispositivo a scelta tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet

Norton 360

Con Norton 360, invece, il livello della protezione sale, con l’aggiunta della Secure VPN, il servizio che consente di utilizzare una VPN illimitata. Le opzioni sono tre:

Norton 360 Standard dal costo di 29,99 euro per un ann o (-60%); include 10 GB in cloud e consente l’attivazione dei servizi su 1 dispositivo

dal costo di o (-60%); include 10 GB in cloud e consente l’attivazione dei servizi su Norton 360 Deluxe dal costo di 34,99 euro per un anno (-66%); include 50 GB in cloud, i servizi Dark Web Monitoring e Protezione minori e consente l’attivazione dei servizi di sicurezza su 5 dispositivi

dal costo di (-66%); include 50 GB in cloud, i servizi Dark Web Monitoring e Protezione minori e consente l’attivazione dei servizi di sicurezza su Norton 360 Premium dal costo di 44,99 euro per un anno (-60%); include 75GB in cloud, i servizi Dark Web Monitoring e Protezione minori e consente l’attivazione dei servizi di sicurezza su 10 dispositivi

Tutte le proposte di Norton 360 sono disponibili senza vincoli, con la garanzia Promessa Protezione Virus. Il servizio è attivabile online: