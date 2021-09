Norton Antivirus, spesa MINIMA e non ci pensi più

10,99 euro e non ci pensi più. Questo può costarti un antivirus per una postazione di casa, PC o Mac, sapendo di avere a disposizione la solidità Norton e di poter dimenticare anche l'onere del rinnovo annuale. La cifra è infatti del tutto scarna grazie allo sconto del 63% disponibile oggi su Amazon. Per risparmiare basta avere la consapevolezza di un semplice elemento: l'abbonamento prevede il rinnovo automatico annuale. Ciò, però, non esclude che ci si possa cancellare prima del rinnovo stesso, quindi di fatto è possibile scegliere fin da ora questa offertona Norton sapendo che entro un anno sarà possibile decidere cosa fare o se aderire ad eventuali offerte ancor più vantaggiose.

Norton, clicchi e non ci pensi più

Tutto quel che è sufficiente fare è un click: il codice di attivazione arriverà via mail nel giro di pochi minuti, consentendo così di avviare immediatamente la propria protezione da ransomware, virus, spyware e altre minacce.

Il pacchetto a disposizione è il cosiddetto “Antivirus Plus” e la licenza è valida per un dispositivo: nessun orpello e prezzo minimo, insomma, per poter spendere solo lo stretto necessario pur a fronte della massima sicurezza per la propria operatività quotidiana. 10,99 euro e non ci pensi più.