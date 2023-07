Norton: con questa offerta dedicata risparmi fino al 65%

Norton è uno dei marchi più celebri al mondo nel settore della sicurezza informatica. Deve la sua fama principalmente all’efficacia delle soluzioni messe in campo e alla semplicità d’uso, che lo rendono uno degli antivirus migliori disponibili sul mercato.

In queste ore è disponibile tramite questo link dedicato la miglior offerta per il piano Norton 360 Deluxe: paghi soli 34,99 per i primi 12 mesi, rispetto ai 99,99 euro di listino, per effetto del 65% di sconto. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe terminare tra poco.

Norton 360 Deluxe in maxi sconto: risparmia 65 euro subito

Norton 360 Deluxe è uno dei piani antivirus più completi oggi disponibili. Non solo offre una protezione completa e in tempo reale da qualsiasi tipo di minaccia informatica, ma anche un servizio VPN per la navigazione in anonimato, un password manager per rendere più sicure le credenziali di accesso e un monitoraggio continuo del dark web per eventuali fughe di dati.

A tutto questo si aggiunge la protezione minori sui PC Windows, dispositivi Android e iPhone, nonché 50 GB di backup nel cloud. Il piano 360 Deluxe è utilizzabili su un massimo di 5 dispositivi, tra PC, Mac, tablet e smartphone.

Se preferisci, puoi scegliere direttamente il piano della durata di due anni, potendo contare su uno sconto complessivo del 60% (anziché 199,99 euro paghi appena 79,99 euro per una protezione completa della durata di 24 mesi).

Cogli al volo la miglior offerta di Norton sul piano 360 Deluxe per risparmiare 65 euro in 1 anno oppure 120 euro in 2 anni.

