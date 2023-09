Le truffe online più diffuse del 2023: rapporto Norton Cyber Safety

Le truffe su internet sono sempre all’ordine del giorno. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e di strumenti come ChatGPT, i cybercriminali possono contare su un ulteriore aiuto per realizzare tentativi di truffa sempre più sofisticati. Per proteggersi da queste nuove minacce, la migliore soluzione è quella di affidarsi ad un antivirus performante e sempre aggiornato. Uno dei migliori in circolazione è sicuramente Norton. Nel suo ultimo Consumer Cyber Safety Pulse Report, pubblicato pochi giorni fa, l’azienda ha rivelato di aver bloccato più di 1,5 miliardi di minacce nella prima metà del 2023 (22 milioni soltanto in Italia). Norton ha sottolineato che la maggior parte di queste erano costituite da truffe online.

Tipi di truffa identificate da Norton nel suo Pulse Reporte

Nel suo report, Norton ha elencato le tre truffe online più comuni. La prima è la truffa negli e-shop: i truffatori creano dei falsi e-shop online con prodotti a prezzi allettanti. Una volta che l’utente effettua l’acquisto, il venditore scompare. La seconda è la truffa di sextorting: in questo caso i criminali minacciano l’utente di diffondere informazioni compromettenti a meno che non venga pagato un riscatto. Queste truffe iniziano solitamente con l’invio di e-mail di phishing e sfruttano le emozioni umane. L’ultima è invece la truffa dell’assistenza tecnica. I cybercriminali si fingono agenti dell’assistenza tecnica di note aziende e chiedono alla vittima di accedere in remoto al suo computer. Fatto ciò, gli hacker possono rubare dati e informazioni personali.

Come proteggersi dai tentativi di truffa online

Per proteggersi dai tentativi di truffa online è essenziale fare sempre attenzione e non cadere nelle trappole (anche banali) dei cybercriminali. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dai Luis Corrons, Security Evangelist di Norton: “grazie all’intelligenza artificiale i criminali stanno creando truffe non solo più credibili, ma anche decisamente reali. Oltre a fornire consigli alle persone, vogliamo che queste abbiano a disposizione gli strumenti più recenti di cui hanno bisogno per essere al sicuro”. Norton invita gli utenti a verificare l’autenticità del sito web prima di fare un acquisto. Inoltre, quando si riceve una chiamata da un “supporto tecnico”, è meglio chiamare direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali per verificare la cosa. Quando si effettuano acquisti, è sempre utile aggiungere più livelli di sicurezza e utilizzare metodi di pagamenti sicuri. Infine, è meglio evitare di condividere qualsiasi informazione personale online.

Nei primi sei mesi del 2023, Norton ha bloccato in Italia: 1,8 milioni di tentativi di phishing, 1,1 milioni di minacce su desktop e 9.700 minacce su mobile. Inoltre, grazie a Norton AntiTrack sono stati bloccati a livello globale oltre 2,6 miliardi di tracker e tentativi di fingerprinting.

