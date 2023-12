Norton, per te VPN e antivirus in sconto del 71%

Ti piacerebbe avere un ottimo strumento per la sicurezza dei tuoi dispositivi e una VPN in grado di mantenere private tutte le attività che svolgi online? Scegliendo Norton Antivirus come soluzione per proteggere il tuo PC ma anche la tua privacy puoi finalmente dire addio a qualsiasi preoccupazione.

Tra le soluzioni proposte da Norton, Norton 360 Deluxe si contraddistingue perchè ti assicura una potente protezione per i tuoi dispositivi e funzionalità per la tua privacy online. Tra queste Secure VPN e Dark Web Monitoring. Oggi puoi acquistare questa soluzione a soli 29,99 euro anzichè 104,99 euro grazie ad uno sconto del 71%. Per te inclusa anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Norton: protezione dalle minacce in tempo reale

Proteggere i dispositivi dalle minacce online e salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie? Quando viene effettuato un accesso online al giorno d’oggi tutto ciò è indispensabile. Non a caso, infatti, sono sempre di più le operazioni che effettuiamo online ed è dunque indispensabile dotarsi di un strumento in grado di proteggere dispositivi e privacy.

Oltre ad una protezione dalle minacce in tempo reale, Norton ti consente di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN). Le tue attività non vengono, dunque, tracciate. L’apposita funzione di Dark Web Monitoring si occupa di monitorare e avvisare se vengono trovate le tue informazioni personali nel Dark Web. Con Norton 360 Deluxe hai anche a disposizione un password manager: generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali che utilizzi giornalmente online non sarà più un problema.

Approfitta subito della promozione che ti consente di acquistare questa soluzione a soli 29,99 euro anzichè 104,99 euro grazie ad uno sconto del 71%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.