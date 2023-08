Norton Secure VPN: sicurezza e velocità a meno di 3 €/mese

Norton è, da anni, un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica e, oltre all’antivirus, mette a disposizione dei suoi utenti anche la Secure VPN. Si tratta di un servizio che consente l’accesso a una VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Attualmente, il servizio Norton Secure VPN costa 39,99 euro per un anno ma scegliendo il bundle VPN + antivirus è possibile accedere a una promozione aggiuntiva. In questo caso, infatti, la spesa si riduce a 34,99 euro per un anno con possibilità di attivare i software di sicurezza (VPN e antivirus) su 5 dispositivi.

Per attivare l’offerta è possibile collegarsi al sito ufficiale di Norton.

VPN sicura e illimitata con Norton: bastano meno di 3 euro al mese

La VPN di Norton è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un canale sicuro e protetto per l’accesso a Internet. Il servizio sfrutta un sistema di Split tunneling in grado di rendere anonimo il traffico dati (su Windows e Android) e adotta un sistema no log per azzerare il tracciamento dei dati di navigazione dell’utente.

Con Secure VPN, inoltre, Norton è in grado di attivare un livello di protezione aggiuntivo in caso di collegamento a reti Wi-Fi sospette. C’è poi la possibilità di geolocalizzare la propria posizione, scegliendo un server presente in un altro Paese.

Attualmente, Norton Secure VPN costa 39,99 euro per un anno ma il bundle VPN + antivirus proposto da Norton presenta un costo di 34,99 euro per un anno. Con una spesa inferiore ai 3 euro al mese è possibile accedere ai software di sicurezza di Norton da attivare su 5 dispositivi (a scelta tra Windows, Android, iOS e iPhone).

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

La proposta di Norton non ha vincoli di permanenza e l’attivazione online può avvenire in modo rapido, scegliendo tra i vari sistemi di pagamento supportati. Oltre alla VPN è incluso anche l’antivirus con protezione in tempo reale su 5 dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.