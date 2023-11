Notebook HP 15s: esclusiva su Amazon con un ECCEZIONALE sconto

Se sei alla ricerca di un notebook performante, affidabile e adatto a soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane, non cercare oltre. L’HP 15s-fq2014sl è la scelta perfetta per te, ed è disponibile in esclusiva su Amazon con un incredibile sconto del 33%. Approfitta di questa offerta limitata e acquistalo al prezzo speciale di soli 399,99 euro.

Notebook HP 15s: le scorte a disposizione sono limitate

Dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, questo notebook HP offre una sicurezza avanzata. Puoi installare le tue app preferite solo dal Microsoft Store, garantendo così la protezione del tuo dispositivo. Inoltre, la navigazione veloce e sicura è resa possibile grazie a Microsoft Edge.

Al cuore di questo potente dispositivo c’è il processore Intel Core i3 1115G4, che raggiunge una velocità fino a 4,1 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost. Con 8GB di RAM DDR4 integrata e un SSD SATA 3 TLC M.2 da 256 GB, questo notebook offre un avvio istantaneo e prestazioni impeccabili per qualsiasi attività.

L’HP 15s-fq2014sl vanta un display da 15,6″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, che offre immagini nitide e dettagliate. Il design ultrasottile e leggero, con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm, lo rende estremamente portatile. Inoltre, la tastiera full-size con tastierino numerico integrato garantisce un’esperienza di digitazione comoda e efficiente.

Con un’autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, questo notebook HP è ideale per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo così una maggiore produttività durante il tuo giorno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di acquistare l’HP 15s-fq2014sl con un fantastico sconto del 33% in esclusiva su Amazon. Rendi la tua esperienza informatica più efficiente, veloce e sicura con questo notebook affidabile e performante. Cosa aspetti? Acquistalo ora e scopri un nuovo mondo di possibilità, al prezzo speciale di soli 399,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

