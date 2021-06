Notebook HP con Intel Core i7 in offerta su Amazon

Chi cerca un buon notebook per ogni attività dovrebbe approfittare dell'offerta di Amazon per il modello prodotto da HP. Si tratta del Laptop 15s-fq1000sl con schermo da 15 pollici e processore Intel Core di decima generazione. Il prezzo è attualmente di 749,00 euro, una cifra molto interessante considerata la qualità costruttiva, la dotazione hardware e l'autonomia della batteria.

HP Laptop 15s-fq1000sl: sconto del 12%

Il notebook di HP non può sicuramente competere con prodotti più costosi in termini di materiali scelti per il telaio, ma possiede comunque un design piuttosto gradevole. Lo schermo ha una diagonale di 15,6 pollici, una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e un trattamento antiriflesso. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i7-1065G7, 8 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe da 512 GB (formato M.2).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, webcam TrueVision 720p HD, altoparlanti stereo, slot SD, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB Type-A, una porta USB Type-C e uscita HDMI. La batteria da 41 Wh offre un'autonomia fino a 10 ore e supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64 bit. Il Laptop 15s-fq1000sl può essere acquistato su Amazon al prezzo di 749,00 euro, invece di 849,99 euro (sconto del 12%). È possibile anche utilizzare la Carta del docente, essendo un prodotto venduto a spedito da Amazon.