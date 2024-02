Notebook HP con Windows 11 e M365 a 299€? Eccolo!

HP 15s è un notebook con caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività di base, ma anche allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Oggi è in forte sconto su Amazon nella sua versione messa in vendita in esclusiva dall’e-commerce. Tra i punti di forza citiamo la presenta di un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal senza costi aggiuntivi.

Windows 11 e Microsoft 365 per il notebook HP in offerta

Dal punto di vista delle specifiche tecniche integrate citiamo il display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione, i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, la webcam con microfono, gli altoparlanti, tutte le porte di connessione necessarie e la batteria con autonomia elevata.

Il design è quello compatto ed elegante visibile in queste immagini e nelle altre incluse nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in modalità S. Come anticipato, è incluso un anno di abbonamento alla formula Personal di Microsoft 365, la suite che include applicazioni come Word, Excel, PowerPoint e 1 TB di spazio per il backup sul cloud di OneDrive. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 299 euro, il notebook HP 15s è un ottimo affare, da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce, non serve attivare coupon né inserire codici.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio garantita in un paio di giorni al massimo: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito prima del sold out, le unità in promozione sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.