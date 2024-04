Notebook Samsung top di gamma (Core i7-13) in super sconto

Samsung Galaxy Book3 Pro oggi in forte sconto su Amazon è il miglior affare per chi sta cercando un notebook top di gamma. Il marchio è una garanzia e il comparto hardware in dotazione lo rende perfetto anche per gestire i carichi di lavoro più pesanti. In questo momento puoi risparmiare centinaia di euro e allungare le mani su uno dei migliori portatili in circolazione.

Super sconto su Samsung Galaxy Book3 Pro con Intel core

Tra le specifiche tecniche meritano un citazione il display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, perfetto per la produttività e la creazione dei contenuti, il processore Intel Core i7-1360P con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono (AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing ed effetti di sottofondo), altoparlanti AKG con certificazione Dolby Atmos, touchpad di grandi dimensioni, porte Thunderbolt 4, uscita HDMI, lettore microSD, slot USB Type-A e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale. Per saperne di più, visita la pagina dedicata.

Tutto questo, racchiuso nel telaio sottile (solo 12,5 mm di spessore) ed elegante del Samsung Galaxy Book3 Pro, nella colorazione Graphite. Oggi può essere tuo al prezzo finale di 1.146 euro, grazie al forte sconto rispetto al listino ufficiale.

Il notebook con piattaforma Intel EVO è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani per chi decide di effettuare subito l’ordine.