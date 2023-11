Il notebook Windows 11 di Teclast a 219€: è Black Friday

Forse non tutti lo sanno, ma su Amazon sta per iniziare la Settimana del Black Friday: ufficialmente, prenderà il via il 17 novembre, ma dando uno sguardo all’e-commerce sembra già iniziata. Prendiamo l’offerta su Teclast F7 Plus 2, un notebook con sistema operativo Windows 11 e tutto ciò che occorre per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero: è in forte sconto grazie alla possibilità di attivare un coupon dedicato.

È già Black Friday? Notebook Teclast F7 Plus 2 in offerta

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 14,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), il processore quad core Intel Celeron N4120 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage, slot microSD, tastiera retroilluminata, touchpad di grandi dimensioni, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e autonomia elevata. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto

Dal design curato ed elegante, Teclast F7 Plus 2 oggi può essere acquistato al prezzo finale di 219 euro, grazie allo sconto su Amazon che lo rende un affare da cogliere al volo. Se si tratta di un regalo hi-tech da mettere sotto l’albero, ci sarà eventualmente tempo per restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

Chi scelgie di effettuare subito l’ordine riceverà il notebook direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo, grazie alla spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e di approfittarne prima di un possibile sold out.

