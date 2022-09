Nothing Phone (1) al prezzo minimo storico su Amazon

Da molti definito l’unico smartphone in grado di introdurre qualcosa di nuovo sul mercato da molto tempo a questa parte, Nothing Phone (1) si trova in questo momento in vendita al prezzo minimo storico su Amazon nella sua versione 8/256 GB. Gli interessati non perdano tempo, non sappiamo per quanto durerà l’offerta.

Offerte Amazon: prezzaccio per Nothing Phone (1)

Caratterizzato da un design alquanto particolare, integra le seguenti specifiche tecniche: display OLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento 120 Hz e ricoperto da un vetro protettico Corning Gorilla Glass 5, processore Qualcomm Snapdragon 778G+, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte nascosto sotto lo schermo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, supporto alle reti e batteria da 4.500 mAh. La piattaforma software è Nothing OS basata su Android. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Nothing Phone (1) al prezzo finale di soli 477 euro invece di 529 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani l’avrai in tasca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.