Nothing Phone (2a) Plus, uno smartphone dal prezzo regalato

Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone spaziale in tutto e per tutto. Il suo design ti lascia a bocca aperta dal primo momento ma poi rimani estasiato dalle potenzialità che ti offre. In configurazione 12+256GB lascia ben poco al dubbio anche grazie a un comparto fotografico che non fa rinunciare a un dettaglio. Lo acquisti a 384,81€ su Amazon con uno sconto del 14% che rende il prezzo più dolce, cosa aspetti?

Uno smartphone che lascia il segno: Nothing Phone (2a) Plus

Ha fatto parlare di sé dal primo momento il particolare Nothing Phone (2a) Plus. Con questa estetica che è inconfondibile, lo smartphone non solo è bello a vedersi ma anche potente e con una marcia in più. Ideale per chi vuole un telefono che sia completo ma che conservi un prezzo contenuto e in linea con le sue prestazioni. Inoltre è disponibile in colorazione grigio.

A partire dal display da 6,7″ Flexibles AMOLED, l’esperienza inizia con una visione in prima qualità di ogni contenuto. Colori luminosi, brillantezza assicurata e scorrevolezza fluida grazie ai 120Hz di refresh rate. Applicazioni ma anche streaming e gaming mobile sono all’ordine del giorno.

Ogni gesto viene supportato dal processore MediaTek che viene abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria per non conoscere limitazioni. Il sistema operativo, non ti preoccupare, è Android 14 con Nothing OS 2.6, un interfaccia che amerai dal primo secondo.

Dinamico e con una marcia in più, il modello in questione ha una batteria che ti porta al giorno dopo e una ricarica da 50W per essere sempre sul pezzo. Divertiti con una doppia fotocamera da 50MP e goditi un prodotto spaziale.

A soli 384,81€ su Amazon il Nothing Phone è da acquistare al volo, collegati e approfitta del 14% di sconto.

