Notion AI, l'incredibile alternativa a ChatGPT

ChatGPT è uno strumento eccezionale, ma non così facile da usare al fine di ottenere gli output migliori possibili – a tale proposito, se vi servisse un piccolo aiuto, eccovi i migliori prompt per ChatGPT pronti all’uso. Per ovviare ad alcune problematiche del chatbot sviluppato da OpenAI, sviluppatori indipendenti hanno cercato di proporre alternative con interfacce utente differenti o con un kit di funzionalità leggermente diverso, affinché chiunque possa provare le IA al massimo delle loro potenzialità. Ad esempio, conoscete Notion AI? Si tratta di uno strumento che aiuta a lavorare più velocemente negli ambienti creativi, rivelandosi molto utile specialmente per coloro che scrivono per blog, amano la narrativa o lavorano nell’ambito del marketing.

Scopriamo Notion AI

Notion AI è un’alternativa a ChatGPT basata sull’intelligenza artificiale e sull’uso dei comandi testuali detti altrimenti Prompt. Esattamente come per il chatbot di Sam Altman e soci, più chiari sono i prompt e migliore sarà l’output restituito dall’IA. Ma come funziona? Una volta creato l’account si ottiene uno spazio di lavoro già suddiviso in più sezioni:

Getting Started include tutte le basi del servizio, come se fosse un tutorial

include tutte le basi del servizio, come se fosse un tutorial Quick Note è un template già pronto per scrivere note rapide, raggruppando idee, liste di cose da fare o raccogliere link

è un template già pronto per scrivere note rapide, raggruppando idee, liste di cose da fare o raccogliere link Personal Home crea uno spazio personale tra liste di film, ricette e traguardi per l’anno

crea uno spazio personale tra liste di film, ricette e traguardi per l’anno Task List serve a raggruppare le mansioni da portare a termine, formattandole in una tabella più ordinata

serve a raggruppare le mansioni da portare a termine, formattandole in una tabella più ordinata Journal è un diario personale, suddiviso già in entrate giornaliere, personali e per tag di vario genere

è un diario personale, suddiviso già in entrate giornaliere, personali e per tag di vario genere Reading List è una lista di articoli e libri da leggere, proposta sotto forma di tabella e perfetta per tenere traccia dei propri contenuti preferiti, suddividendoli per autore, voto o altre informazioni.

Altrimenti, si può creare una nuova pagina tramite il pulsante apposito, inserendo un titolo e includendovi altri template, tabelle, calendari, liste e gallerie di immagini, ottenendo infine il supporto nella scrittura da parte dell’intelligenza artificiale.

In poche parole, Notion AI è uno strumento capace di rivelarsi estremamente utile specialmente nelle mani di coloro che scrivono molto, prendono nota di ciò che fanno durante una giornata e producono contenuti da condividere online. L’intelligenza artificiale, dunque, li supporta occupandosi della formattazione, delle formalità e persino della generazione del testo.

I casi d’uso migliori

Di conseguenza, Notion AI è eccellente in questi casi specifici:

Scrivere post per un blog

Correggere testi

Tradurre documenti in più lingue

Realizzare comunicati stampa

Scrivere post per social network

Generare e-mail per reclutare staff

Creare descrizioni per un lavoro

Guidare una sessione di brainstorming

Generare elenchi di pro e contro

Produrre un ordine del giorno

Scrivere riassunti

Scrivere storie e poesie

Realizzare un diario personale

Modificare contenuti è poi semplicissimo, correggendo l’ortografia e la grammatica grazie all’intelligenza artificiale. È possibile poi applicare formattazioni differenti, aggiungere segnalibri e molto altro ancora. Se non sapete cosa potete fare con l’IA all’interno di un documento specifico, basta premere lo spazio per accedere all’intera lista di comandi offerti. Ad esempio, potete chiedere all’IA di spiegarvi una stringa specifica del testo selezionato, oppure allungarla, accorciarla, cambiare il suo tono o usarla come base per un post da pubblicare sui social media.

Se volete creare spazi di lavoro speciali, potete sempre accertarvi della loro eventuale disponibilità come Template già pronto. Desiderate il supporto dell’IA nella pianificazione di un viaggio? Esiste il template “Travel Planner”. Volete chiedere all’intelligenza artificiale di strutturare un calendario per la produzione e pubblicazione dei contenuti sui social, in maniera simile a Trello o Asana? Il template “Content Calendar” farà al caso vostro. Naturalmente, tutto ciò risulterà accessibile anche sotto forma di Teamspace, ovvero di ambienti di lavoro circoscritti nei quali è possibile lavorare in gruppo, aggiungendo più account Notion AI al medesimo Workspace.

Prezzi e vantaggi abbonamento

Per accedere a più funzionalità è possibile iscriversi a ben tre piani distinti: Plus, Business ed Enterprise. Il primo è concepito per piccoli gruppi di lavoro, costa 8 dollari al mese e permette l’upload illimitato di file e la creazione di spazi di lavoro senza limiti, per un massimo di 100 ospiti nella stessa sessione. Business costa 15 dollari al mese, sempre per singolo utente, ed è perfetto per aziende più grandi che desiderano un controllo maggiore degli spazi di lavoro e feature aggiuntive correlate alla gestione dei documenti, oltre all’analisi approfondita delle pagine. Infine, Enterprise è un piano accessibile solo previo colloquio privato e include molte più feature avanzate.

Fondamentalmente, però, l’account Notion AI rimane gratuito per ciascun utente singolo, cosicché si possano provare tutte le funzionalità di base prima di attivare un abbonamento. Del resto, si tratta di uno strumento molto più peculiare e meglio impostato rispetto a ChatGPT, scaricabile peraltro su Windows sotto forma di app cosicché non risulti più necessario usare il browser Web, isolando l’ambiente di lavoro di Notion AI.

Se il tutto vi incuriosisce, potete sempre dargli una chance!