Novakid: il meglio dell'inglese per bambini, con uno sconto del 15%

Novakid è sicuramente un’opzione eccellente per l’apprendimento dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, grazie a tutti i vantaggi e le risorse che offre a famiglie e piccoli studenti. Attraverso la promozione in corso, potrai risparmiare il 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni, utilizzando il codice promozionale ILSOFT15.

Perché scegliere Novakid per i tuoi figli?

Il metodo di insegnamento di Novakid si basa sull’immersione linguistica, che consente ai bambini di imparare l’inglese in modo semplice, veloce e divertente. Ogni insegnante è un madrelingua con certificazione internazionale e esperienza nel lavorare con bambini e ragazzi.

Anche le lezioni, che si svolgono completamente da casa e online, sono attentamente adattate all’età e alle caratteristiche individuali dello studente. Le lezioni di Novakid non si limitano a un’interazione statica su schermo; piuttosto, offrono un’esperienza coinvolgente attraverso un’ampia varietà di strumenti interattivi: fumetti, mini-giochi, tour virtuali e tanto altro.

I genitori hanno accesso diretto ai progressi dei loro figli attraverso un account personale completo. Inoltre, Novakid fornisce feedback regolari e aggiornamenti sui risultati del bambino, garantendo una comunicazione trasparente e un supporto costante per il loro percorso di apprendimento.

C’è un ulteriore motivo per dare a tuo figlio l’opportunità di imparare l’inglese con Novakid: uno sconto del 15% sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni, utilizzando il codice promozionale ILSOFT15. È un’occasione imperdibile per investire nel futuro linguistico dei tuoi bambini e garantire loro un vantaggio competitivo.