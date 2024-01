Novakid, l'inglese per i bambini: 15% di sconto con questo codice

L’apprendimento dell’inglese per i bambini diventa un’esperienza entusiasmante e interattiva con Novakid, il corso online che offre un metodo innovativo e divertente. Approfitta del 15% di sconto sul primo acquisto con il codice ILSOFT15.

Come funziona Novakid

Novakid si basa sull’immersione linguistica, un metodo che permette ai bambini di apprendere l’inglese in modo semplice, veloce e divertente. Ogni insegnante è certificato a livello internazionale e ha una vasta esperienza nell’insegnamento della lingua inglese a bambini e ragazzi.

L’approccio Novakid parte dal semplice per arrivare al complesso, adattando le lezioni in base all’età e alle caratteristiche individuali di ogni studente. Novakid si impegna a considerare attentamente le caratteristiche specifiche dell’età dei bambini, strutturando le lezioni in modo da adattarsi ai loro bisogni e alle loro caratteristiche psicologiche.

Le lezioni si svolgono comodamente a casa e online, senza necessità di installare programmi aggiuntivi. Il programma proposto da Novakid si basa sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), garantendo standard elevati e risultati di apprendimento tangibili.

Perché scegliere Novakid?

Lezioni completamente in inglese , che abituano i bambini a comunicare nella lingua straniera

, che abituano i bambini a comunicare nella lingua straniera Metodo basato sul gioco, fumetti, mini-giochi e tour virtuali per rendere l’apprendimento universale e adatto ai bambini

e tour virtuali per rendere l’apprendimento universale e adatto ai bambini Adattamento del programma al livello individuale del bambino

Massima attenzione dell’insegnante, che corregge la pronuncia e spiega argomenti complessi

Piattaforma di apprendimento completa, senza bisogno di acquistare libri di testo o programmi aggiuntivi

In conclusione, con Novakid, l’inglese diventa un’avventura educativa e divertente per tuo figlio. Approfitta del 15% di sconto sul primo acquisto utilizzando il codice ILSOFT15.

