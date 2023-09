NOW: ecco tutte le offerte dei nuovi pass annuali (da 6,99 euro al mese)

L’arrivo dell’opzione Premium porta a una riduzione di prezzo dei pass standard di NOW. In attesa del debutto ufficiale, atteso a partire dal 28 settembre, la piattaforma streaming ha lanciato le offerte sui nuovi pass annuali, ognuno dei quali richiede una permanenza minima di 12 mesi. Le promo – disponibili su questa pagina del sito ufficiale – consentono di risparmiare 2 mesi di abbonamento (di fatto hai 12 mesi di visione al prezzo di 10).

Le offerte dei nuovi pass annuali di NOW

Il pass Entertainment di NOW è il più economico: hai tutte le serie TV e gli show di Sky al prezzo di 6,99 euro al mese per 12 mesi, anziché 8,99 euro al mese.

Se hai la passione per i film al cinema, il pass più conveniente è quello che unisce Entertainment e Cinema a soli 9,99 euro al mese per 12 mesi, anziché 11,99 euro al mese. Il pass include tutto il pacchetto Entertainment (quindi le serie TV e gli show di Sky) più i film italiani e internazionali più attesi.

C’è poi l’opzione Premium al prezzo di 11,99 euro al mese per 12 mesi anziché 14,99 euro al mese, che oltre ai pass Entertainment e Cinema aggiunge l’on demand senza pubblicità, l’audio Dolby Digital 5.1 e 2 visioni in contemporanea.

L’offerta per il pass Sport prevede un risparmio ancora più consistente: 9,99 euro al mese per 12 mesi, anziché 14,99 euro al mese. Il risparmio complessivo in un anno è pari al prezzo di 4 mesi di abbonamento.

Corri su NOW per attivare l’offerta che preferisci e inizia a risparmiare. Ti ricordiamo che tutti i piani di 12 mesi prevedono una permanenza minima di 1 anno.

