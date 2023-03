NullMixer, malware colpisce 8.000 utenti in un mese: come proteggersi?

Secondo quanto rivelato da alcuni esperti di sicurezza informatica, il malware noto come NullMixer si sta diffondendo a un ritmo impressionante.

L’agente malevolo, utilizzato per infettare dispositivi con trojan bancari, data stealer e spyware, ha preso di mira un numero elevato di utenti tra Nord America ma anche in Francia e nella stessa Italia. I numeri, a quanto pare, sono intorno a 8.000 infezioni in circa un mese.

Stando a quanto affermato da Security Affairs, il motivo di questo boom è imputabile all’alto grado di adattabilità di NullMixer, che ha contribuito alla crescita esponenziale di vittime.

Un tipo di minaccia concreto che dimostra, ancora una volta, quanto adottare uno strumento di protezione digitale non sia un optional, ma una necessità concreta per chiunque si colleghi alla rete.

NullMixer: crescono a dismisura le infezione anche in Italia

Sempre secondo gli esperti del settore, la maggior parte delle vittime utilizza sistemi operativi Windows 10 Professional ed Enterprise, anche se il malware sembra comunque attivo anche in ambienti come Windows Embedded IoT.

Il pacchetto che costituisce NullMixer, rispetto a quanto avveniva in precedenza, presenta diversi nuovi loader poliformici legati a servizi MaaS e PPI di terze parti. In futuro, dunque, non si può sapere come tale malware si evolverà: di certo è molto importante tenere alta la guardia per evitare questo tipo di minaccia.

