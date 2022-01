Nuova Panda: sarà l'auto elettrica più economica

Sull'onda del successo ottenuto con 500e, è in arrivo la nuova FIAT Panda elettrica. L'obiettivo dichiarato è quello di conquistare la fetta di mercato adocchiata da chi vuole sbarazzarsi dei motori tradizionali, ma senza affrontare una spesa eccessiva. Le indiscrezioni circolate fanno riferimento a un debutto ormai dietro l'angolo, fissato forse già entro la primavera 2022.

La nuova FIAT Panda: elettrica, modulare e dal prezzo irresistibile

A livello di estetica, la vettura dovrebbe riprendere le linee del Concept Centoventi mostrato dall'automaker a inizio 2019 per celebrare il 120esimo anniversario dalla fondazione della casa torinese. Un design modulare e personalizzabile, in modo da rispondere alle specifiche esigenze di ognuno, anche in termini di infotainment per il supporto all'esperienza di guida e l'intrattenimento all'interno dell'abitacolo.

Stando a quanto trapelato attraverso le pagina del sito Electrek, si tratterà dell'auto elettrica più economica del marchio e di una di quelle più convenienti dell'intero mercato. È in questo modo che l'amministratore delegato Olivier François e i suoi avrebbero intenzione di aggredire quel segmento a cui ci si riferiva in apertura, stuzzicando l'appetito di coloro che desiderano passare a una vettura 100% EV, ma senza poter affrontare la spesa per l'acquisto di una Tesla o di quanto attualmente propongono gli altri brand.

Qui sopra le immagini del Concept Centoventi mostrato ormai quasi tre anni fa al Salone di Ginevra, utili per farsi un'idea di come potrebbe essere la nuova Panda una volta giunta sulle nostre strade.

Tornando al sistema di infotainment, il tradizionale schermo centrale preinstallato potrebbe essere del tutto eliminato (favorendo così il contenimento dei costi) e rimpiazzato da un supporto a cui agganciare il proprio smartphone o tablet. Un approccio inedito e che potrebbe risultare vincente, anche alla luce di quanto offrono oggi soluzioni come Android Auto di Google, di fatto in grado di trasformare un qualsiasi dispositivo mobile in una dashboard per la navigazione stradale e l'intrattenimento.