 Nuova VPN? 3 motivi per cui questa è l'offerta da attivare oggi
Con Surfshark VPN è possibile accedere a una VPN completa e vantaggiosa, con un costo ridotto e un servizio di qualità su cui puntare oggi.
Sicurezza VPN
Surfshark VPN è la scelta giusta per attivare una nuova VPN illimitata, per una connessione sicura e senza tracciamento che permette anche di evitare blocchi geografici e censure online. La promo in corso, valida solo per pochi giorni, riguarda il piano di 24 mesi con 3 mesi extra.

Per tutti i nuovi utenti è possibile attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. C’è anche la possibilità di passare al piano One con un costo di 30 centesimi in più al mese.

Questa seconda opzione aggiunge vari servizi di sicurezza, come il sistema antivirus e antitracker. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Surfshark. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Surfshark VPN: ecco perché attivarla oggi

Ci sono almeno 3 motivi che rendono Surfshark VPN la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata:

  • la sicurezza avanzata; il servizio ha tutte le carte in regola per garantire la massima protezione dei dati dell’utente durante l’utilizzo, rendendo sicura anche una connessione non privata
  • l’accesso a Internet senza blocchi geografici grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese sfruttando il network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo
  • il prezzo scontato; Surfshark è una VPN “premium”, un servizio avanzato che può essere considerato come una piattaforma pensata per proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti; di conseguenza, la possibilità di ridurre il costo fino a 1,99 euro rappresenta un’opportunità da cogliere al volo

Per accedere all’offerta e attivare Surfshark al miglior prezzo di sempre è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

Davide Raia
Pubblicato il
17 feb 2026
