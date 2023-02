Nuova VPN a 1,99 euro al mese: ecco l'offerta di Private Intenet Access

Private Internet Access, nota semplicemente anche come PIA, è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN garantendo a milioni di utenti la possibilità di accesso ad Internet sicuro, veloce e nel pieno rispetto della privacy. Il servizio, con la nuova offerta disponibile in questo momento, anche molto conveniente permettendo a tutti gli utenti interessati di attivare una nuova VPN ad appena 1,99 euro al mese. La promozione in corso è semplice: basta attivare il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi per accedere a 26 mesi di sottoscrizione e ad uno sconto dell’81%. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito.

Nuova VPN? C’è Private Internet Access a 1,99 euro al mese

Per la scelta della nuova VPN è possibile affidarsi a Private Internet Access. Il servizio è uno dei punti di riferimento del settore delle VPN ed include l’accesso ad Internet in sicurezza, nel rispetto della privacy ed alla massima velocità possibile. Attivando PIA, infatti, è possibile sfruttare:

una connessione protetta dalla crittografia e caratterizzata da una politica no log che assicura l'assenza del tracciamento delle attività dell'utente

un accesso ad Internet senza limiti di banda e di volume di traffico

la possibilità di accedere alla VPN con un massimo di 10 dispositivi, sfruttando le app di Private Internet Access per tutti i principali sistemi operativi

un network di migliaia di server sparsi in 60 Paesi per aggirare facilmente qualsiasi vincolo geografico applicato dai servizi web

Con la nuova offerta è possibile attivare il servizio VPN di Private Internet Access al prezzo scontato di 1,99 euro al mese. L’offerta è riservata al piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi per una spesa complessiva di circa 59 euro (pagabili anche in 3 rate con PayPal). Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.