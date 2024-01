Nuova VPN per il 2024: fino al -65% per NordVPN, anche con 1 TB in cloud

NordVPN ha iniziato il 2024 con una promozione davvero imperdibile: tutte le versioni della VPN sono in sconto, fino al 65%, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, oppure fino al 60%, scegliendo il piano annuale con 3 mesi aggiuntivi. Grazie a questa promozione, NordVPN costa appena 3,79 euro al mese.

C’è un ulteriore opzione da considerare: il piano Completo di NordVPN è in offerta con appena 2 euro in più al mese andando ad aggiungere anche 1 TB in cloud e il Password Manager multi-piattaforma. Con una spesa ridotta, quindi, è possibile accedere a tre servizi a prezzo scontato, per moltiplicare il risparmio.

Le offerte sono attivabili direttamente dal sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

VPN illimitata al miglior prezzo: ecco l’offerta di inizio 2024 di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con la protezione della crittografia, il sistema Threat Protection, che blocca il software malevolo durante l’uso della VPN, e una politica no log, che azzera il tracciamento dell’attività dell’utente. In più, la VPN include anche la possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese, grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Da notare, inoltre, che la connessione tramite rete VPN è sempre senza limiti di banda.

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN costa 3,79 euro al mese ma è possibile puntare anche sul piano Completo che aggiunge 1 TB in cloud e il Password Manager a fronte di un costo extra di 2 euro in più al mese. Le offerte sono legate all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. Per attivare le offerte c’è il link qui di sotto.

Le promozioni di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.