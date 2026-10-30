Nuove condizioni commerciali: indagine per Meta in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine nei confronti di Meta per valutare se le nuove condizioni commerciali violano la legge sulla concorrenza. L’azienda di Menlo Park aveva annunciato una versione aggiornata, specificando che avrebbe utilizzato i contenuti pubblicati per sviluppare i propri servizi, oltre che per l’addestramento dei modelli AI.

Abuso di posizione dominante?

In base alle nuove condizioni commerciali, valide per le aziende che promuovono i contenuti su Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, Meta poteva usare tali contenuti per sviluppare e migliorare i suoi prodotti, oltre per addestrare i modelli AI. Dovevano entrare in vigore dal 20 ottobre.

In seguito alle critiche ricevute, l’azienda di Menlo Park ha eliminato il termine “addestrare” e posticipato l’entrata in vigore al 20 novembre. Due giorni fa, il portavoce Andy Stone ha comunicato che le nuove condizioni non verranno più applicate (rimarranno valide le precedenti).

La CMA ha comunque avviato un’indagine perché sospetta un abuso di posizione dominante. L’autorità antitrust ritiene che l’accettazione da parte delle aziende possa configurarsi come un’imposizione illecita di condizioni commerciali inique in violazione del Competition Act 1998.

La CMA ha svelato che lo spostamento dell’applicazione dal 30 ottobre al 20 novembre era stato concordato con l’autorità. Meta ha successivamente deciso di sospendere l’entrata in vigore e avviare una consultazione con le parti interessate. La prima fase dell’indagine dovrebbe terminare entro gennaio 2027.

Un portavoce di Meta ha dichiarato che non c’è nessun motivo per avviare un’indagine, in quanto le condizioni commerciali non verranno modificate senza consultare le parti interessate.

La CMA ha inoltre chiesto informazioni sull’abbonamento Meta One. Secondo la Federation of Small Businesses potrebbe esserci un impatto negativo sulla pubblicazione di link esterni in assenza del pagamento dell’abbonamento.