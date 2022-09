Le nuove Echo Buds a -40€: approfittane ORA

La seconda generazione degli auricolari wireless Echo Buds è proposta oggi su Amazon al prezzo minimo storico grazie allo sconto di 40 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando la qualità del prodotto e le tante funzionalità smart integrate, a partire dal supporto per gli assistenti virtuali: non solo Alexa, ma anche Siri e Assistente Google.

Echo Buds al prezzo minimo storico: l’affare su Amazon

Nell’elenco delle caratteristiche spiccano il sistema per la cancellazione attiva del rumore, il design compatto e resistente al sudore, l’autonomia di 5 ore estendibile fino a 15 ore grazie alla custodia di ricarica, un comparto audio avanzato con chip dedicato, tre microfoni su ogni unità e driver dinamico. Li puoi usare sia con Android sia con iOS. Nella confezione sono incluse quattro paia di gommini in quattro misure diverse oltre a due inserti ad aletta in due taglie differenti, così da garantire il massimo del comfort. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento, gli Echo Buds di seconda generazione sono disponibili su Amazon al prezzo di soli 79,99 euro invece di 119,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 40 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno. Hai la possibilità di scegliere tra due colorazioni differenti: Nero e Bianco Ghiaccio.

