Apple Watch 3: venduto fino ad esaurimento scorte

Questa settimana Apple terrà un evento in occasione del quale presenterà i nuovi iPhone 14 e toglierà i veli ai nuovi Apple Watch 8, ma per una nuova gamma di smartwatch che arriva un’altra è pronta ad uscire di scena. Stando infatti a quanto da poco emerso, il gruppo di Cupertino sta per ritirare dal mercato Apple Watch 3.

Apple Watch 3: in vendita fino alla fine delle scorte

Andando più nello specifico, l’ormai vetusto modello di orologio smart in questione continuerà ad essere venduto sino a esaurimento scorte, per cui coloro che sono interessanti ad effettuarne l’acquisto farebbero bene ad affrettarsi per evitare di lasciarsi sfuggire questa occasione (è disponibile anche su Amazon).

Già in questo momento diverse configurazioni dello smartwatch non sono più disponibili sul sito Apple in UK, Australia e USA. Inoltre, il prossimo aggiornamento watchOS 9 sarà incompatibile con la serie in oggetto.

Date le circostanze, è quindi altamente probabile che Apple Watch SE originale vada a sostituirebbe il Serie 3 come nuovo modello più economico.

Per chi non lo ricordasse, Apple Watch 3 è stato presentato dall’azienda della “mela morsicata” nel 2017, unitamente ad iPhone 8 e iPhone X. Offre il supporto al Bluetooth 4.2 per la visualizzazione delle notifiche, quello ad App Store e adopera un display da 1,3”. Può collegarsi a Internet sfruttando la connessione dati cellulare 3G/4G, dispone della connettività Wi-Fi 802.11b/g/n, ha una batteria da 18 ore di autonomia che si ricarica con un caricatore magnetico induttivo che è incluso nella confezione di vendita. Inoltre, ha il GPS integrato e resiste a pressioni fino a 5 ATM.