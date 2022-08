Apple annuncerà gli iPhone 14 il 7 settembre

L’indiscrezione della scorsa settimana si è rivelata esatta. I nuovi iPhone 14 verranno annunciati il 7 settembre durante l’evento “Far Out”. La presentazione avverrà nello Steve Jobs Theater di Cupertino. Si tratterà quindi del primo grande evento con una partecipazione fisica. I fan potranno seguire il lancio anche in streaming.

iPhone 14, Watch Series 8 e AirPods Pro

I protagonisti dell’evento saranno ovviamente i nuovi iPhone 14. Sono previsti quattro modelli, due con schermo da 6,1 pollici (iPhone 14 e iPhone 14 Max) e due con schermo da 6,7 pollici (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max). Le novità principali riguarderanno i modelli Pro. In base alle indiscrezioni, Apple eliminerà il notch per fare posto ad un “pill-shaped cutout” per il Face ID e un “hole punch” per la fotocamera frontale (forse con autofocus).

Gli iPhone Pro dovrebbero avere anche una fotocamera posteriore da 48 megapixel. L’immagine scelta per l’invito e il breve video condiviso su Twitter da Greg Joswiak, Vice Presidente Senior della divisione marketing, potrebbero indicare la presenza di un nuovo teleobiettivo o di funzionalità relative all’astrofotografia. Il processore Apple A16 verrebbe usato solo per i modelli Pro, mentre negli altri due ci sarebbe ancora il chip A15.

Durante l’evento del 7 settembre dovrebbero essere annunciati inoltre l’annuncio di tre Watch Series 8. Sono previsti un nuovo chip per Watch SE, un sensore di temperatura e un modello Pro “rugged“. Apple dovrebbe infine svelare nuovi AirPods Pro.

Per quanto riguarda i sistemi operativi è certo il lancio di iOS 16 e watchOS 9, mentre iPadOS 16 non sarà disponibile per gli utenti finali (che riceveranno direttamente la versione 16.1 in autunno).

