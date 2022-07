Apple Watch Series 8 misurerà la temperatura

Dopo aver svelato diverse informazioni sui futuri dispositivi con chip Apple M2, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato alcune interessanti indiscrezioni sui prossimi Apple Watch Series 8. Gli smartwatch dell’azienda di Cupertino integreranno un sensore di temperatura. La novità hardware sarà presente anche nel modello rugged, ma non nel Watch SE 2.

Apple Watch Series 8 misurerà la febbre

Gurman aveva già ipotizzato nel mese di aprile la possibile integrazione del sensore di temperatura corporea nei futuri Apple Watch Series 8. L’azienda di Cupertino doveva però valutare l’impatto della nuova funzionalità. In base alle ultime informazioni, la novità hardware ha ottenuto il via libera al termine dei test e quindi verrà offerta quasi certamente agli utenti che acquisteranno gli smartwatch a partire da fine anno.

Gurman sottolinea però che il sensore non fornirà una lettura esatta, ma rileverà solo un rapido aumento della temperatura che indica la presenza di febbre. All’utente verrà consigliato di contattare un medico e utilizzare un termometro tradizionale. Questo perché la funzionalità dovrebbe ricevere l’approvazione dalle autorità preposte (la FDA negli Stati uniti), come avviene per tutti i dispositivi medici.

Non sono previste altre modifiche hardware di rilievo. Probabilmente Apple integrerà il “nuovo” chip S8, ma cambierà solo il nome. Le prestazioni saranno simili a quelle del chip S7 dei Watch Series 7.

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni sull’integrazione di un sensore di temperatura o di un cardiofrequenzimetro negli AirPods Pro 2. Gurman afferma che queste novità non saranno presenti negli auricolari, ma potrebbero arrivare in futuro.

