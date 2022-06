Apple Watch: watchOS 9 ricalibra la batteria

Per la gioia di tutti coloro che lamentano problemi di durata della batteria di Apple Watch, con watchOS 9, la futura versione del sistema operativo per il celeberrimo smartwatch del gruppo di Cupertino che verrà rilasciata in autunno, giungerà una nuova e interessante feature capace di fornire informazioni più dettagliate al riguardo.

Apple Watch: ricalibrazione della batteria per il Series 5 e 4

A quanto pare, infatti, Apple ha deciso di implementare una funzione di ricalibrazione della batteria sugli Apple Watch appartenenti alla gamma Series 4 e Series 5 che fornirà agli utenti una stima maggiormente accurata della capacità massima che questa è in grado di raggiungere.

Dopo l’update del firmware, Apple Watch si ricalibrerà in automatico e offrirà una stima più precisa di quello che è il suo vero valore, come specificato dalla stessa azienda di Cupertino nelle note di rilascio del sistema operativo.

La procedura, è però bene tenerlo presente, non è immediata e può addirittura richiedere diverse settimane prima che venga completata del tutto e, dunque, prima che venga fornita una nuova valutazione della salute della batteria.

Da notare che Apple ha già introdotto la funzione di ricalibrazione della batteria per gli iPhone di vecchia generazione, in modo tale da facilitare la reale capacità delle celle energetiche dei dispositivi mobili.

Per chi fosse interessato, pur trattandosi di modelli ormai fuori commercializzazione, su Amazon si trova Apple Watch Series 4 e Series 5 in versione ricondizionata a un prezzo molto conveniente rispetto a quello che era il costo di listino effettivo.

