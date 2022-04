watchOS 9: novità per salute, batteria e design

Nelle scorse ore, sono state diffuse online alcune informazioni relative a watchOS 9, la nuova versione del sistema operativo per Apple Watch che dovrebbe essere annunciata in occasione della WWDC 2022 di giugno, secondo cui c’è da aspettarsi interessanti modifiche per quel che concerne l’attività di monitoraggio della salute. Da pochissimo, però, sono spuntati nuovi dettagli al riguardo che consentono di avere un quadro ancora più chiaro della situazione.

watchOS 9: novità per risparmio energetico, fibrillazione atriale, monitoraggio del sonno ecc.

Stando a quanto affermato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, watchOS 9 andrà ad offrire una nuova modalità di risparmio energetico che consentirà agli utenti di utilizzare Apple Watch e le sue app senza gravare eccessivamente sulla batteria e che dovrebbe in qualche modo riprendere quando già proposto su iPhone e iPad. Attualmente, infatti, Apple Watch dispone della modalità che attiva la “riserva di carica”, la quale va però a limitare notevolmente le funzionalità dello smartwatch, consentendo solo ed esclusivamente di visualizzare l’orario corrente e rendendo impossibile l’esecuzione di qualsiasi ulteriore operazione.

Tra le altre novità che watchOS 9 dovrebbe portare in dote c’è pure un nuovo sistema per la fibrillazione atriale battezzato “burden”, il quale pare sia in grado di tracciare da quanto tempo un utente ha riportato la condizione cardiaca. Il sistema operativo permetterebbe pure di tracciare altre metriche durante un allenamento e dovrebbe andare a estendere le funzionalità di monitoraggio del sonno.

Sono altresì previste nuove funzioni per la salute delle donne, ma anche degli importanti aggiornamenti per molti dei quadranti integrati.