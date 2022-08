iPhone 14: è questa la data della presentazione?

La presentazione di iPhone 14 potrebbe (dovrebbe) andare in scena il 7 settembre. Sembra essere questa la data cerchiata in rosso sul calendario di Apple per svelare la prossima generazione dello smartphone iOS, almeno stando a quanto riportato oggi da Bloomberg. La disponibilità della linea sul mercato sembra invece essere stata pianificata per il 16 settembre.

La presentazione di iPhone 14 il 7 settembre?

Come sempre accade in questi casi, l’indiscrezione è da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali che, immaginiamo, non tarderanno a giungere. Del tutto probabile un aumento dei prezzi, quasi inevitabile considerando le attuali condizioni economiche.

A livello di specifiche tecniche, il nuovo melafonino dovrebbe arrivare sul mercato in quattro modelli, affiancando quelle Pro (con schermo da 6,1 pollici), Max (6,7 pollici) e Pro Max (6,7 pollici) all’edizione standard (6,1 pollici). Su almeno un paio di versioni potrebbe trovare posto una fotocamera inedita da 48 megapixel. Dal punto di vista del design, in alcuni casi l’ormai tradizionale notch potrebbe lasciare il posto a un punch-hole, piccoli fori ricavati nel display. Da verificare dove sarà presente il chip A16, se sull’intera gamma oppure no.

I risultati finanziari relativi all’ultima trimestrale hanno confermato come la linea iPhone sia essenziale per il business di Apple. I numeri legati alle vendite degli smartphone iOS hanno costituito un segnale positivo in un periodo non certo semplice (+3% delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2021). Al tempo stesso, Mac e iPad hanno fatto registrare una flessione.

Non è da escludere nemmeno che, in occasione della presentazione, il gruppo di Cupertino possa svelare anche Apple Watch Series 8. Il nuovo orologio della mela morsicata potrebbe essere in grado di misurare la febbre grazie alla presenza di un sensore dedicato, in grado di rilevare la temperatura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.