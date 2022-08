iPhone 14 e 14 Pro costeranno davvero di più? La situazione

Tiene banco in questi giorni la questione sui prezzi di lancio di iPhone 14 e 14 Pro, che potrebbero essere i più alti di sempre nella storia del marchio.

La matassa di indiscrezioni non si è ancora sbrogliata e probabilmente lo farà solo in occasione dell’annuncio ufficiale, previsto il prossimo mese in quel di Cupertino. Analisti e addetti ai lavori non hanno ancora una visione comune su cosa aspettarsi davvero da Apple, ma l’aumento dei prezzi sembra inevitabile.

iPhone 14 e 14 Pro: prezzo più alto, ma stesso storage di partenza?

Alcune fonti avevano suggerito che il modello entry-level di iPhone 14 Pro avrebbe portato lo spazio di archiviazione a 256 GB, giustificando così in questo modo il possibile aumento di prezzo. Adesso però un analista fa sapere che in realtà non andrà così e si dovrebbe partire con gli stessi 128 GB già visti per iPhone 13 e 12 Pro.

Jeff Pu, questo il nome dell’analista che in passato ha svelato con anticipo diverse informazioni sui prodotti Apple, non ha alcuna informazione sui prezzi, lasciando sperare che il tanto chiacchierato aumento possa infine non esserci.

Una eventualità che però sembra diventare di ora in ora sempre più ottimistica viste le tante fonti che indicano quella direzione. In attesa delle conferme ufficiali, questi sono i prezzi che dovremmo trovare al lancio della linea di iPhone 14 e 14 Pro:

iPhone 14 – 899 dollari (128 GB)/999 dollari (256 GB)/1099 dollari (512 GB)

– 899 dollari (128 GB)/999 dollari (256 GB)/1099 dollari (512 GB) iPhone 14 Max – 999 dollari (128 GB)/1099 dollari (256 GB)/1199 dollari (512 GB)

– 999 dollari (128 GB)/1099 dollari (256 GB)/1199 dollari (512 GB) iPhone 14 Pro – 1099 dollari (128 GB)/1199 dollari (256 GB)/ 1399 dollari (512 GB)/1599 dollari (1 TB)

– 1099 dollari (128 GB)/1199 dollari (256 GB)/ 1399 dollari (512 GB)/1599 dollari (1 TB) iPhone 14 Pro Max – 1199 dollari (128 GB)/1299 dollari (256 GB)/1499 dollari (512 GB)/1699 dollari (1 TB)

Le voci di corridoio continueranno a rincorrersi nelle prossime settimane, man mano che ci avvicineremo all’evento che verrà organizzato da Apple per settembre. Solo in quel caso scopriremo se la famiglia dei nuovi iPhone sia destinata a diventare la più cara di sempre.

