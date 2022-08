Un nuovo iPad entry-level e un iPad Pro con M2: annuncio ad ottobre?

I fan Apple sono in trepidante attesa di settembre, quando Apple toglierà finalmente il velo sul chiacchierato iPhone 14. Nel futuro prossimo della compagnia di Cupertino però ci sarebbe anche un aggiornamento della linea iPad, se le informazioni in arrivo da un leaker dovessero rivelarsi corrette.

La casa della mela morsicata starebbe infatti pianificando il lancio, per ottobre, di un nuovo iPad entry-level con schermo più grande e soprattutto di un iPad Pro con chip M2.

I nuovi iPad di Apple, tra schermi più grandi e chip M2

La voce di corridoio arriva dall’account leaker “yeux1122” che cita una fonte cinese parlando nello specifico di un altro evento da tenersi nel mese di ottobre in cui il gigante tecnologico mostrerà la sua nuova linea di tablet.

Il nuovo iPad di decima generazione dovrebbe presentarsi con un design più sottile, una forma più quadrata e cornici ridotte al minimo, unificando l’estetica del display su tutta la gamma di tablet. Si parla anche di un pannello più grande rispetto l’attuale diagonale da 10.2 pollici, ma non ci sono dettagli sulle esatte dimensioni.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto un chip A14 Bionic, con supporto al 5G, una fotocamera posteriore più sporgente e la rimozione del jack per cuffie da 3.5mm.

Contemporaneamente a questo pare arriverà anche un nuovo iPad Pro: non ci sono molte informazioni in tal senso, se non che l’azienda avrebbe intenzione di aggiornare il chip da M1 a M2.

Il leaker in questione in passato si è mostrato discretamente affidabile, non senza qualche cantonata, dato che aveva parlato anche di un iPad mini Pro che, come ben sappiamo, non si è mai concretizzato.

