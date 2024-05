SSD Lexar da 1 o 2 TB in sconto su Amazon: offerta a tempo

A chi cerca una SSD di ultima generazione consigliamo le offerte a tempo di Amazon su quelle della linea Lexar SQ790. Sono adatte all’upgrade hardware del PC in uso, all’assemblaggio di un computer nuove e ad altro ancora (come vedremo a breve). In questo momento, l’e-commerce propone sconti sulla versione da 1 TB e da 2 TB, per ogni esigenza.

SSD in offerta: l’affare su Lexar SQ790 da 1 o 2 TB

Le prestazioni sono senza compromessi. Può arrivare a una velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura e fino a 6.000 MB/s in scrittura, così da garantire attese ridotte al minimo in ogni operazione: avvio del computer, salvataggio o caricamento dei file, elaborazione dei contenuti ecc. La tecnologia impiegata è NAND 3D, il form factor M.2 2280 e l’interfaccia PCIe Gen 4×4. Tra gli altri punti di forza segnaliamo la compatibilità con PS5, per un’esperienza di gaming impeccabile. Per altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche, consulta la scheda completa.

La promozione in corso ti permette di acquistare l’unità SSD da 1 TB al prezzo finale di 89 euro, grazie allo sconto applicato in automatico rispetto al listino ufficiale. È in offerta anche la versione da 2 TB, per chi ha necessità di più spazio per storage o backup.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, che assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni per chi decide di effettuare subito l’ordine. Un’ultima nota che segnaliamo è quella relativa alla media voto nelle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti: 4,6/5 stelle, quasi un perfect score, a testimonianza della qualità del prodotto.