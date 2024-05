Pixel 7a al PREZZO MINIMO STORICO, in sconto di 160€

Approfitta dell’offerta a tempo di Amazon e acquista il tuo nuovo smartphone: in questo momento, il modello Google Pixel 7a è in sconto ben di 160 euro rispetto al listino ufficiale, grazie a una promozione che lo porta al suo prezzo minimo storico. Il sistema operativo è ovviamente Android, in versione stock e con gli aggiornamenti garantiti per un minimo di cinque anni alle versioni che saranno rilasciate in futuro.

Offerta a tempo: risparmia 160 euro su Pixel 7a

Sul fronte delle specifiche tecniche, tra i punti di forza citiamo il display OLED da 6,1 pollici in alta risoluzione, il processore Tensor G2 progettato internamente, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, senza dimenticare la doppia fotocamera posteriore da 64+13 megapixel potenziata dall’intelligenza artificiale e l’autonomia dichiarata che supera le 24 ore con una sola ricarica della batteria. Ci sono poi i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, gli altoparlanti stereo e il chip di sicurezza Titan M2. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 349 euro (invece di 509 euro come da listino), lo smartphone Google Pixel 7a è un affare da cogliere al volo. Hai anche la possibilità di scegliere liberamente tra le colorazioni Celeste, Bianco ghiaccio e Grigio antracite, il prezzo non cambia, lo sconto di 160 euro è sempre applicato in automatico.

Non è tutto: l’e-commerce propone inoltre, in questo momento, il bundle con la custodia in silicone ufficiale a prezzo ridotto. Se decidi di effettuare subito l’ordine, puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo. Cosa chiedere di più?