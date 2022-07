Trimestrale Apple: bene gli iPhone, male i Mac

Apple ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2022 che evidenziano le difficoltà incontrate anche da altri produttori. Le entrate derivanti dalle vendite dei Mac sono diminuite del 10% rispetto allo stesso periodo del 2021. Positivo invece il dato relativo agli iPhone. Le entrate sono aumentate complessivamente del 2%, ma i profitti netti sono diminuiti dell’11%. Entro fine anno è previsto il lancio di numerosi dispositivi, tra cui gli iPhone 14.

Mancano i componenti per i Mac

Nel terzo trimestre fiscale del 2022, Apple ha registrato entrate per quasi 83 miliardi di dollari con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato positivo è dovuto principalmente ai servizi (+12%), in quanto le vendite complessive dei prodotti sono diminuite. Le entrate degli iPhone ammontano a circa 40,7 miliardi di dollari (+3% rispetto al 2021), quindi rappresentano quasi il 50% del totale.

Negativo invece il dato dei Mac. Le entrate sono state di circa 7,4 miliardi di dollari, ovvero il 10% in meno rispetto al 2021. Il CEO Tim Cook attribuisce la colpa ai problemi della catena di approvvigionamento e al tasso di cambio sfavorevole. Il recente MacBook Air con chip M2 non rientra nei calcoli, mentre il nuovo MacBook Pro da 13 pollici è arrivato sul mercato il 24 giugno (il giorno prima della chiusura del bilancio trimestrale).

Vendite (e quindi profitti) in calo anche per gli iPad (-2%) e per i dispositivi indossabili (-8%). Entro l’autunno e nei mesi successivi è previsto un corposo aggiornamento del catalogo con l’arrivo degli iPhone 14, Watch Series 8/Pro, MacBook Air da 15 pollici e l’atteso visore per la realtà mista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.