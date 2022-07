Apple Watch Pro: nuovo design e schermo più grande

Apple annuncerà numerosi dispositivi nei prossimi mesi, tra cui Watch Series 8, Watch SE e soprattutto Watch Pro. Il nome non è confermato, ma lo smartwatch sarà certamente il modello di punta. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha fornito nuovi dettagli sul dispositivo che debutterà probabilmente in autunno. Previsto un nuovo design e uno schermo di maggiori dimensioni.

Apple Watch Pro: smartwatch estremo

Gurman aveva già anticipato alcune caratteristiche del Watch Pro, tra cui il display più grande, la batteria di maggiore capacità (durata di più giorni grazie ad una nuova modalità a basso consumo) e al sensore di temperatura corporea. Ora sono disponibili altri dettagli sullo smartwatch. Lo schermo sarà il 7% più grande dell’attuale Watch Series 7, quindi avrà dimensioni più “generose”.

L’azienda di Cupertino introdurrà inoltre un nuovo design (quello attuale risale al 2018, quando è stato presentato Watch Series 4). Gurman afferma che sarà un’evoluzione della forma rettangolare. Il Watch Pro non avrà tuttavia lati piatti, come ipotizzano altre fonti. Apple utilizzerà una nuova formulazione del titanio per incrementare la robustezza.

Il sensore di temperatura sarà presente in tutti i modelli della serie 8. Apple ha pianificato il lancio di smartwatch con altri due sensori (monitoraggio del livello di glucosio e pressione sanguigna), ma ciò avverrà non prima del 2025. Rimarranno ovviamente i sensori attuali (frequenza cardiaca, elettrocardiogramma e livello di ossigeno nel sangue).

Gurman ha infine elencato tutti i prodotti in arrivo nei prossimi 12 mesi: iPhone 14, MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max, MacBook Air da 15 pollici, Mac Pro con chip M2, Mac mini con chip M2 e M2 Pro, iPad Pro con chip M2 e iPad con porta USB-C, AirPods Pro, HomePod, Apple TV e visore per la realtà mista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.