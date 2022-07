Apple Watch 8: in arrivo l'edizione Extreme Sports

A più riprese si è parlato del fatto che in occasione della presentazione di Apple Watch 8, attesa per l’autunno insieme ad iPhone 14 e altri prodotti, l’azienda di Cupertino intenda lanciare anche un’edizione “rugged”, ma stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore il nome esatto del dispositivo sarà “Extreme Sports”.

Apple Watch 8: in autunno arriva anche il modello Extreme Sports

A riferire la notizia è Mark Gurman di Bloomberg, solitamente piuttosto affidabile per quel che concerne il mondo Apple. Stando a quanto dichiarato dal giornalista, infatti, tra pochi mesi sarà presentato un nuovo modello di smartwatch della “mela morsicata” identificato con la nomenclatura in questione, il quale andrà a caratterizzarsi per la presenza di uno schermo più grande della variante “classica”, con una diagonale di circa due pollici, e un involucro in metallo, capace di resistere meglio a urti e cadute.

Come facilmente deducibile dal nome stesso, considerando le sue caratteristiche, dovrebbe trattarsi si una soluzione rivolta in primo luogo ad atleti ed escursionisti, ma pure ad utenti che intendo utilizzare Apple Watch in condizioni più estreme. Dovrebbe insomma essere un dispositivo rivolto a coloro che attualmente optano per altri marchi come ad esempio Garmin.

Parlando specificamente del display, il modello Extreme Sports avrà circa il 7% di area dello schermo in più rispetto ad Apple Watch Serie 7 da 45 mm e una risoluzione di 410×502 pixel. L’area di visualizzazione aggiuntiva potrebbe essere usata per fornire più metriche fitness in contemporanea sul quadrante.

Il dispositivo dovrebbe inoltre essere dotato di un vetro più resistente, unitamente a una batteria di maggiore capacità, in modo tale da adattarsi a tempi di allenamento di durata maggiore.

