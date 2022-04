Apple Watch, versione rugged confermata da un brevetto

A inizio anno, avevano cominciato a circolare in Rete delle indiscrezioni secondo cui durante questo 2022 Apple avrebbe lanciato tre nuovi modelli di Apple Watch, tra i quali pure una variante rugged pensata specialmente per gli sport estremi. Proprio a proposito di quest’ultima, il brevetto emerso nel corso delle ultime ore lascia presagire che il colosso di Cupertino abbia effettivamente qualcosa in cantiere su questo fronte.

Apple Watch rugged, conferme dal brevetto “Stand-Alone Water Detector”

Il brevetto individuato è intitolato “Stand-Alone Water Detector” e pare infatti fare riferimento a una particolare membrana interposta tra degli elettrodi e capace di verificare la presenza di acqua tra di essi. La protezione, composta di ePTFE o politetrafluoroetilene, dovrebbe rivelarsi utile nella schermatura delle porte di ricarica dei dispositivi dalle infiltrazioni di acqua.

Inoltre, la membrana dovrebbe essere parecchio più efficace delle atutali protezioni, le quali riescono ad evitare l’ingresso di sabbia e detriti nel dispositivo, ma non sono capaci riconoscere la pressione uniforme che viene esercitata dall’acqua, il che va a causare errori che possono comportare l’infiltrazione dei liquidi nel dispositivo.

Considerando che errori quali quelli descritti poc’anzi tendono a verificarsi quando la pressione risulta più elevata, è evidente che la membrana sia stata progettata per device pensati per effettuare immersioni in profondità, quindi teoricamente per un futuro Apple Watch a stampo rugged.

In attesa di ulteriori conferme o smentita al riguardo, la redazione di Bloomberg si è pronunciata su quello che potrebbe essere il nome dell’orologio della “mela morsicata” in salsa rugged, ovvero: Apple Watch Series 8 “adventure edition” o “explorer edition”.