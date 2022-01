Apple, in autunno il più grande lancio di prodotti

Il 2022 di Apple si prospetta particolarmente ricco dal punto di vista dei nuovi prodotti, specialmente la stagione autunnale, o almeno così dovrebbe essere stando a quelle che sono le più recenti dichiarazioni rilasciate da Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter settimanale dedicata principalmente alla società della “mela morsicata”.

Apple: un 2022 pieno zeppo di iPhone, Mac, AirPods, Apple Watch e iPad

Più precisamente, stando a quanto riferito dall'analista, Apple starebbe lavorando a quattro nuovi iPhone (Standard, Max, Pro e Pro Max), un MacBook Pro di fascia bassa, un iMac aggiornato, il nuovo Mac Pro, una versione rivista del MacBook Air, un aggiornamento di AirPods Pro, tre Apple Watch (Standard, SE e Rugged), una versione di fascia bassa di iPad e un rinnovato iPad Pro.

Il primo evento durante cui vedranno la luce i nuovi prodotti dell'azienda dovrebbe essere quello primaverile, che si terrà tra marzo e aprile e in occasione del quale Gurman fa sapere che il gruppo di Cupertino annuncerà il nuovo e tanto chiacchierato iPhone SE 3, iPad Air 5 e probabilmente pure un nuovo Mac top di gamma, un Mac mini oppure un iMac dotato di chip M1 Pro.

Ricordiamo che nel 2021 l'evento primaverile di Apple si è tenuto il 20 aprile e quasi sicuramente anche per quest'anno il periodo rimarrà lo stesso. Certamente, poi, non si terrà un evento in presenza, ma solo in forma virtuale, come ormai di consueto da oltre un anno a questa parte a causa della situazione pandemica da Covid-19 nel mondo.

Seguirà poi il lancio di tutti gli altri prodotti durante l'autunno, appunto. Per quel che concerne il caso specifico di iPad Pro, non dovrebbe giungere in maniera imminente sul mercato a causa di alcuni cambiamenti rilevarti che l'azienda ha in cantiere.