Apple: iMac da 27 pollici verso la produzione di massa

Nei giorni scorsi si è iniziato a vociferare del possibile lancio nel 2022 ormai in dirittura d'arrivo di un nuovo modello di iMac da 27 pollici. Al momento non vi è ancora alcuna notizia certa da parte di Apple, sia ben chiaro, ma quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe andare a confermare le ipotesi precedentemente azzardate.

iMac 27″: i fornitori hanno avvito le spedizioni

Secondo quanto riportato dalla testata taiwanese DigiTimes, che cita fonti industriali, i fornitori di Apple avrebbero avviato le spedizioni dei componenti necessari per la realizzazione di un nuovo iMac da 27 pollici con display mini-LED. Non vengono aggiunti ulteriori dettagli, ma è altamente probabile che si faccia riferimento ai vari fornitori che starebbero spedendo i singoli componenti agli assemblatori finali prima di avviare la produzione di massa.

Da notare poi che sebbene si sia inizialmente pensato a un refresh di iMac Pro, rimosso dal listino Apple a marzo di quest’anno, in realtà sembra si tratterà dell'erede del “classico” iMac 27″ che al momento Apple continua a vendere con processori Intel.

Ricordiamo che secondo i rumors il nuovo computer a marchio Apple in questione dovrebbe presentarsi come una versione più grande del nuovo iMac da 24 pollici con chip M1, ma con cornici e colori più scuri e con un pannello differente, con supporto alla tecnologia ProMotion per l'aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Gli utenti dovrebbero inoltre poter scegliere tra una configurazione con processore M1 Pro oppure M1 Max. La dotazione di porte includerà uscita HDMI, alloggiamento per schede SD, porte USB-C Thudenrbolt e porta LAN integrata nell’alimentatore. La configurazione di base pare proporrà 512 GB di spazio d'archiviazione su SSD e 16 GB di memoria RAM.