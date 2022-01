iPad Air 5, in arrivo in primavera con tante novità

In occasione del keynote di Apple che solitamente viene tenuto in primavera, tra marzo e aprile, l'azienda potrebbe annunciare un nuovo iPad Air di quinta generazione, con un hardware simile ad iPad mini di sesta generazione che è l'ultimo disponibile e con un design analogo all'iPad Air 4 attualmente in carica.

iPad Air 5: hardware come iPad mini 6, design come iPad Air 4

Più precisamente, in virtù di quanto appena affermato, la nuova versione del modello Air del tablet Apple dovrebbe essere dotato di un processore A15 Bionic e di una fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con ottica ultra grandangolare, con supporto all'inquadratura automatica e con flash Quad-LED True Tone posteriore. Inoltre, dovrebbe permettere di sfruttare la connettività 5G sulla versione cellular.

Per quanto riguarda il design, invece, non sembrano esserci novità rilevanti. iPad Air 5 dovrebbe infatti essere bene o male simile alla versione Air del tablet Apple di quarta generazione, che presenta linee xrinnovate ampiamente rinnovate rispetto al modello ancora precedente. iPad Air 4, infatti, ha un profilo piatto, integra un display da 10,9 pollici, dispone di una porta USB-C e di un tasto di accensione posto sulla parte superiore che integra anche il sistema per il riconoscimento delle impronte digitali.

Non si tratta di indicazioni fornire direttamente da Apple, questo è bene precisarlo, ma di indiscrezioni trapelate in Rete nel corso delle ultime ore dal blog giapponese Mac Otakara che spesso ha fornito delle anticipazioni rivelatesi poi esatte per quanto riguarda i prodotti dell'azienda della “mela morsicata”.

Da notare che, sempre in occasione dell'evento primaverile e sempre secondo quanto vociferato, Apple potrebbe presentare pure un nuovo e tanto atteso modello di iPhone SE, anch'esso dotato di supporto al 5G.