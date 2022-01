iPhone SE 3 arriva a marzo, Apple terrà un evento ad hoc

Si torna a parlare di iPhone SE 3, la variante “economica” dello smartphone di Apple che ha fatto per la prima volta capolino sul mercato nel 2018 e che da allora ha saputo conquistare una buona fetta d'utenza. Stando a quanto recentemente emerso, la nuova versione del dispositivo dovrebbe essere annunciata per la prima metà dell'anno, mediante un evento dedicato che si terrà primavera, a marzo o ad aprile.

iPhone SE 3: in arrivo in primavera

A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman, il famoso giornalista di Bloomberg che da tempo immemore fa previsioni riguardo il mondo Apple tramite la sua newsletter Power On pubblicata su Bloomberg. Secondo il giornalista, iPhone SE 3 dovrebbe inoltre essere dotato del supporto al 5G e di nuove componenti hardware, con un design simile al precedente modello, il che significa che molto probabilmente ci sarà ancora il tasto Home con il sensore di impronte digitali Touch ID, confermando quindi le indiscrezioni circolanti online giù nei giorni scorsi.

Gurman aggiunge inoltre che durante l'evento Apple in occasione del quale verrà lanciato iPhone SE 3 molto probabilmente assisteremo pure alla presentazione di altri prodotti, ma non rivela cosa. Inoltre, dovrebbe trattarsi sempre di un evento virtuale, data la situazione epidemiologica nel mondo. Ad ogni modo, trattandosi di previsioni e non di informazioni fornite direttamente da Apple è sempre da prendere tutto con le pinze, come si suol dire.

Il giornalista accenna altresì al secondo evento di Apple previsto sempre per questo 2022, la WWDC di giugno, facendo notare che anche in tal caso dovrebbe essere virtuale e in occasione del quale dovremmo assistere alla presentazione di iOS 16, watchOS 9, macOS 13 e tvOS 16.