Apple Watch 8: i render mostrano un design rinnovato

Apple Watch Series 8, ovvero il prossimo modello di smartwatch Apple in dirittura d’arrivo sul mercato di cui si discute in maniera sempre più incalzante, presenterà un design rinnovato (finalmente!), andandosi a discostare rispetto a quanto proposto sul modello attualmente in carica e su quelli precedenti. A rendere nota la notizia non è stata l’azienda di Cupertino, sia ben chiaro, ma il leaker ShrimpApplePro, solitamente piuttosto attendibile, che ha da poco condiviso i render del nuovo smartwatch.

Apple Watch Serie 8: ecco come sarà

Andando più in dettaglio, come visibile nelle immagini sottostanti, il design del nuovo Apple Watch cambierà completamente, abbandonando il look arrotondato, per passare a schermi e bordi più piatti e squadrati, con le linee che ricordano quelle di iPhone 12 e successivi.

Il rapporto è stato ripreso anche dal popolare leaker Jon Prosser, il quale pure lo scorso anno aveva previsto uno smartwatch con design e bordi piatto. Prosser afferma che i rendering non ufficiali pubblicati lo scorso anno erano basati su una foto reale che aveva visto dal vivo, ma non è chiaro se Apple fosse già al lavoro da tempo su questo nuovo design o se semplicemente si trattava di un prototipo.

Quel che però se ne deduce è che i render emersi lo scorso anno non erano sbagliati, ma semplicemente si riferivano alla Series 8 e non a quella che sarebbe dovuta essere lanciata nell’immediato futuro, ovvero la Series 7.

Che si tratti davvero del design della Series 8 ancora non è possibile affermarlo con certezza, ma di sicuro Apple è chiamata ad eseguire qualche modifica sul fronte estetico per riuscire a dare una nuova spinta alle vendite.

