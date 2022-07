Apple Watch 8: il modello rugged al posto dell'Edition

In autunno, dovrebbe fare capolino sul mercato Apple Watch 8 e stando alle voci di corridoio circolate sino ad ora sarà disponibile anche in una tanto chiacchierata variante rugged. Al riguardo, Mark Gurman di Bloomberg ha da poco riferito una novità che contribuisce ad avere un quadro ancora più completo della situazione e delle intenzioni del gruppo di Cupertino: il modello in questione verrà venduto come Apple Watch Pro e andrà a prendere il posto della variante Edition.

Apple Watch 8: la variante rugged sostituisce l’Edition

Andando più in dettaglio, dovrebbe trattarsi di un prodotto rivolto sia agli utenti in cerca di un dispositivo adatto ad essere usato in ambito sportivo, come il modello base, sia a chi intende acquistare un Apple Watch con caratteristiche top di gamma. Lo smartwatch dovrebbe infatti disporre di uno schermo più grande e resistente, di una batteria avente maggiore durata e di una robusta cassa metallica, unitamente a funzioni maggiormente affinate per escursionismo e nuoto.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente riferito da Mark Gurman.

Sarà progettato per attirare l’attenzione degli atleti di sport estremi e di chiunque potrebbe essere interessato ad acquistare uno smartwatch Garmin di fascia hi-end per allenamenti intensi. Ritengo che il suo schermo più grande, la batteria più capiente e il design in metallo lo renderanno attraente anche per chi desideri semplicemente avere l’Apple Watch più avanzato.

Apple Watch Pro dovrebbe essere venduto a un prezzo abbastanza elevato. La fonte ritiene che si partirà da 900-1000 dollari, ma la cifra potrebbe aumentare significativamente scegliendo cinturini e finiture diverse. Considerando il fatto che il modello Pro andrà a sostituire la variante Edition, ovvero quella più costosa ed esclusiva dell’intero catalogo di smartwatch Apple, la cosa sorprende relativamente.

