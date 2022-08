iPhone 14, la produzione in India potrebbe partire in largo anticipo

Il lavoro di Apple volto a ridurre il divario in termini produttivi tra India e Cina continua. Come informa un rapporto di Bloomberg, il colosso di Cupertino inizierà la produzione di iPhone 14 nello stato dell’Asia meridionale circa due mesi dopo rispetto al paese cinese.

Apple produce da sempre la maggior parte dei suoi modelli in Cina, ma è adesso alla ricerca di alternative mentre l’amministrazione di Xi Jinping si scontra con il governo degli Stati Uniti imponendo blocchi in tutto il paese.

Produzione simultanea di iPhone 14 in India e Cina? Non ancora

L’obiettivo iniziale della mela morsicata era in realtà ancora più ambizioso: dare il via alla produzione di iPhone 14 negli stabilimenti Foxconn presenti in Cina e India nello stesso periodo, senza ritardi a sfavore di quest’ultimo paese.

Colloqui continui tra Apple e il produttore hanno però stabilito che un inizio simultaneo non sarebbe stato realistico per quest’anno, sebbene rimanga un obiettivo a lungo termine. Per adesso, ci si “accontenta” di produrre i primi iPhone 14 in India in modo che siano pronti per la fine di ottobre o novembre, dopo il debutto sul mercato previsto a settembre.

Si tratta comunque di un ottimo risultato, che migliora di netto quanto fatto con le precedenti generazioni di iPhone. Intento di Apple è del resto anche quello di ridurre i tempi di produzione, portandoli a sei dagli attuali nove mesi.

Tra le tante sfide però che deve superare il colosso di Cupertino c’è la necessità di mantenere la massima segretezza sui suoi nuovi prodotti, aspetto che sarebbe ancora più complicato con una produzione simultanea tra India e Cina.

La presentazione ufficiale di iPhone 14 è prevista per gli inizi di settembre.

