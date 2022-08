Apple consentirà di rimuovere l'app Wallet?

Gli sviluppatori hanno scoperto un’interessante novità nel codice della prima beta di iPadOS 16.1. La corrispondente versione 16.1 di iOS dovrebbe consentire agli utenti di rimuovere l’app Apple Wallet. Probabilmente l’azienda di Cupertino ha deciso di evitare la possibile sanzione della Commissione europea e la class action negli Stati Uniti in relazione al servizio Apple Pay.

Apple Pay non funziona senza Wallet

Apple Wallet permette di conservare in modo sicuro biglietti, carte di imbarco e chiavi dell’automobile, oltre a carte di credito e debito. Queste ultime possono essere utilizzate per i pagamenti contactless con Apple Pay. Wallet è un’app di sistema, quindi non può essere cancellata. L’utente può solo rimuoverla dalla schermata home. Sembra che Apple consentirà l’eliminazione dell’app Wallet dal sistema operativo.

Gli sviluppatori hanno scoperto nella prima beta di iPadOS 16.1 alcuni riferimenti piuttosto chiari. Nel codice, per larga parte comune a iOS, ci sono stringhe di testo che indicano la possibilità di cancellare l’app Wallet dall’iPhone a partire da iOS 16.1. Rimuovendo l’app non sarà più possibile effettuare pagamenti contactless con Apple Pay, ma gli utenti potranno scaricare l’app dallo store.

Non è chiaro perché Apple avrebbe deciso di offrire questa possibilità. Probabilmente è un modo per evitare una multa dalla Commissione europea, in seguito all’avvio dell’indagine relativa all’accesso esclusivo al chip NFC. Impedire a terze parti di usare il chip rappresenterebbe un abuso di posizione dominante. La pratica anticoncorrenziale è vietata anche dal Digital Markets Act.

A proposito dei sistemi operativi per iPhone e iPad, Apple ha comunicato che iPadOS 16 non verrà rilasciato insieme a iOS 16. Quest’ultimo sarà disponibile in occasione dell’evento di lancio degli iPhone 14. Gli utenti riceveranno direttamente iPadOS 16.1 in autunno.

