Apple Watch Pro sarà presentato a settembre con iPhone 14?

Il 7 settembre potrebbe essere la data non solo per conoscere i nuovi iPhone, ma anche per dare un primo sguardo alla serie Apple Watch Pro. Ad affermarlo è un nuovo report pubblicato da Macotakara, che finisce per ribadire ciò che avevamo già sentito sul nuovo smartwatch della mela morsicata.

Come suggerisce il nome, ancora provvisorio, sarà una sorta di versione potenziata degli attuali Apple Watch, con display da 1.99 pollici e una cassa più grande di 47 mm. Inoltre, sempre secondo Macotakara, pare che forte ispirazione per il design sarà presa dalla famiglia di smartphone iPhone 13 Pro.

Apple Watch Pro: il prossimo “one more thing” di Cupertino

Andiamo nel dettaglio: l’outlet giapponese parla di un display piatto e un involucro in metallo, per sottolineare appunto l’etichetta Pro che dovremmo trovare di fianco al nome. Questa voce si unisce a precedenti indiscrezioni che descrivevano un prodotto costruito in titanio, con un prezzo di partenza incluso tra i 900 e i 999 dollari.

Apple Watch Pro dovrebbe strizzare l’occhio agli utenti più esigenti e in particolare a coloro che si cimentano in attività sportive o escursioni in natura. Si chiacchiera infatti della presenza di un sensore di temperatura, una batteria più potente del solito e un display praticamente infrangibile.

Il prossimo 7 settembre, dopo che avremo conosciuto la serie iPhone 14, scopriremo se Apple ha in tasca anche la sua tradizionale “one more thing“, che questa volta potrebbe corrispondere a una famiglia di smartwatch molto interessante.

Giusto per la cronaca: l’ultima volta che l’azienda ha sfruttato il suo “one more thing” è stato per presentare iPhone X, il primo dispositivo della mela morsicata con un notch.

