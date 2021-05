Con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la propria quota di mercato guadagnata all’interno del segmento Chromebook, oggi Acer presenta un nuovo laptop basato sul sistema operativo Chrome OS: si tratta dell’evoluzione del modello Chromebook 311 (CB311-11H) che migliora dal punto di vista delle prestazioni, del design e dell’autonomia.

Acer Chromebook 311: specifiche, immagini e prezzo

Nel comunicato giunto in redazione il dispositivo viene definito come progettato per la produttività quotidiana e per l’utilizzo in movimento . Dal peso pari a 1 Kg, integra un processore octa core con architettura ARM. Tra le altre specifiche rese note figurano inoltre la presenza di una porta USB-C, i moduli WiFi e Bluetooth 4.2 per la connettività, una tastiera con copritasti concavi per rendere più veloce la scrittura dei testi, un touchpad con superficie in grado di rilevare i movimenti in modo preciso, la webcam 720p per le videochiamate e la batteria che garantisce fino a 15 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica.

Purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito al comparto hardware (Acer si limita a sottolineare che specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai paesi ), mentre lato software è da segnalare il pieno supporto all’esecuzione delle applicazioni Android.

Il debutto ufficiale di Acer Chromebook 311 (CB311-11H) sul mercato italiano è previsto per il mese di luglio, al prezzo indicativo di 299 euro. Una spesa tutto sommato contenuta, che potrebbe far gola anche a coloro alla ricerca di un laptop da destinare alla navigazione, alla riproduzione dei contenuti multimediali e alle lezioni online.