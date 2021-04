Acer: il brand sulle unità SSD e RAM prodotte da Biwin

Il catalogo di prodotti a marchio Acer si amplierà presto per includere SSD e RAM di Biwin. La società di Taiwan ha siglato un accordo con la controparte cinese (la garanzia sarà curata da quest’ultima), come ufficializzato oggi in un comunicato stampa. In passato ha fatto lo stesso anche il competitor HP.

SSD e RAM di Biwin per il brand Acer

Tra gli articoli proposti figurano alcune unità SSD SATA con form factor da 2,5 pollici (serie SA100), capacità da 2 TB e velocità fino a 560 MB/s. Ci sono poi i modelli RE100, da 2,5 pollici o di tipo M.2, che arrivano a 4 TB. All’elenco si aggiungono quelle M.2 PCIe NVMe (serie FA100) con un massimo di 2 TB per lo storage e trasferimento dati da 3.300 MB/s in fase di lettura. Per quanto riguarda invece la RAM, sono previste soluzioni destinate a computer laptop e desktop, da 4 a 32 GB per ogni modulo. Nessuna informazione al momento è stata resa nota in merito ai prezzi di vendita.

Stando a quanto si legge tra le righe del comunicato ufficiale, almeno inizialmente la commercializzazione dei prodotti sarà limitata ai territori di Stati Uniti e Cina. La redazione del sito The Verge aggiunge però all’elenco altri paesi tra i quali è presente anche l’Italia, insieme a Belgio, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Aggiorneremo l’articolo in caso di conferma.