ENDURO Urban N3, il notebook rugged di Acer

Acer ha annunciato il nuovo ENDURO Urban N3, un notebook progettato per l’utilizzo in condizioni ambientale estreme. La sua natura rugged ha permesso ugualmente di integrare componenti moderni, come i processori Intel di undicesima generazione. Il produttore taiwanese, attualmente al quinto posto della top 5 mondiale, ha svelato anche un tablet da 10 pollici appartenente alla stessa serie.

Acer ENDURO Urban N3: specifiche e prezzo

Il nuovo Acer ENDURO Urban N3 possiede un telaio resistente agli urti, alla cadute, all’acqua, alla polvere e alle temperature estreme, come testimoniano le certificazioni MIL-STD-810H e IP53. Interessante la ventola Aquafan che insieme al sistema di drenaggio espelle l’acqua entrata nel notebook.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 14 pollici con risoluzione full HD, processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i7-1165G7), fino a 32 GB di RAM DDR4, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o NVIDIA GeForce MX330. Altre specifiche indicate da Acer sono: chip WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), slot microSD, porta USB Type-C e Thunderbolt 4. Il prezzo base è 799,99 dollari.

Il tablet ENDURO Urban T1 ha invece uno schermo da 10 pollici (1920×1200 pixel), processore quad core MediaTek MT8167A, fotocamere da 5 e 2 megapixel, connettività WiFi, batteria da 6.000 mAh e sistema operativo Android 10 (Go Edition). Anche questo dispositivo ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP53. Il prezzo non è stato comunicato. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.